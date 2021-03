¿Empeoró ? En 'Hoy' revelan cómo está Galilea Montijo tras contagiarse de coronavirus

Ciudad de México.- Durante la reciente emisión del programa Hoy, los conductores por fin rompieron el silencio para hablar de la conductora Galilea Montijo, quien se ha mantenido ausente debido a su contagio de coronavirus.

La producción del matutino de Las Estrellas mostró que hace unos días el elenco y staff se puso de acuerdo para llevar una grata sorpresa a Galilea hasta el balcón de su cosa y hacerla sentir querida en estos momentos tan difíciles.

Andrea Escalona, Lambda García, Marisol González, Manuna, la productora Andrea Rodríguez, Martha Figueroa, entre otros, acudieron al domicilio de 'La Montijo' para echarle porras ahora que de nuevo se enfrenta al Covid-19 junto a su hijo Mateo.

Utilizando varias pancartas, globos de colores, con regalos, flores y demás, fue como el elenco de Hoy logró levantar el ánimo de la tapatía, quien aclaró que sí se ha sentido un poco mal por esta enfermedad.

Me siento bien, con dolorcito pero ya, equis, ya me dijeron que me pusiera a caminar, ya los extraño", explicó 'La Gali'.