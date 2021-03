¡Escándalo en Televisa! Conductora de 'Hoy' armaría zafarrancho en restaurante

Ciudad de México.- Televisa no solo se encuentra viviendo tragedias, pues recientemente se reveló un fuerte escándalo entre sus celebridades, ya que aseguran que una querida conductora de Hoy protagonizó tremendo zafarrancho en un restautante, arremetiendo contra empleados y jefes al sentirse "discriminada".

El canal de YouTube Argende TV, señaló que el pasado jueves 25 de febrero Galilea Montijo fue a un restaurante en Polanco, y cuando los empleados le pidieron que se retirará porque tiene Covid-19, ella enfureció y los acusó de discriminarla.

Según el canal, Montijo fue al restaurante con su hijo y una asistente, siendo esta única la que se bajara a pedir las cosas, pero que de la nada la conductora se bajó y dijo que le dieran las cosas para comer en el lugar, a lo que se negaron al reconocer a la también actriz que apenas días atrás confirmó que una vez más tenía coronavirus.

Montijo dijo que la estaban discriminando, que la estaba atacando, que no la querían atender. Llegó el gerente del restaurant, se armó el pleito cañón. Se calmó porque le informan que estaban a punto de llegar los medios. En ese momento se le acabó el coraje y dijo: 'No hay problema, no quiero hacer el arguende más grande, denme la comida para llevar", afirmó el canal.