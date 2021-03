Kylie Jenner se asolea con escandaloso atuendo verde y lo presume en Instagram

Los Ángeles, EU.- La empresaria y estrella de televisión, Kylie Jenner, se puso generosa y complació a sus enamorados de redes sociales con una reciente publicación en la que muestra toda su belleza con un ligero atuendo durante un día de sol y relajación.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la estrella del programa Keeping Up with the Kardashians compartió un par de fotografías en las que se deja ver modelando un espectacular bañador de dos piezas en color verde con el que se robó todas las miradas de sus fanáticos.

“Mi cuerpo se queda vicioso. Estoy en el gimnasio trabajando en mi forma física. Él es mi testigo”, se lee en la publicación de la socialité de 23 años donde se luce con el cabello suelto mientras se asolea y hace alarde del impactante cuerpo que ha logrado esculpir, sobre todo su marcado abdomen.

Las instantáneas de Kylie Jenner causaron revuelo entre sus más de 218 millones de seguidores, quienes alabaron su bien cuidada anatomía y aseguraron que ella es la más guapa del Klan Kardashian-Jenner, aún por encima de otros miembros como Kim, Kendall, Kourtney y Khloé Kardashian.

Fuente: Instagram @kyliejenner