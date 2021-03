Sarita Sosa no quiso pagar las quimios de José José, revela Marysol Sosa en TV Azteca

Ciudad de México.- Durante una entrevista en el programa Ventaneando de TV Azteca, Marysol Sosa y Laura Núñez, hija y asistente de José José, hablaron respecto a Sarita Sosa, luego de que la hija menor del fallecido cantante denunciara que su padre no recibió buenos cuidados durante su estancia en México.

Por su parte, Laura detalló en el show de TV Azteca que en cuando el 'Príncipe de la canción' supo que padecía cáncer y necesitaba dinero para comenzar con las quimioterapias, fue Sarita quien le negó su propio dinero desde Estados Unidos.

"Ella menciona que no tenía atención José, cuando la primera que le negó la atención a su padre fue ella, porque cuando nos dicen, desgraciadamente nos dan la noticia que es cáncer lo que tiene y que se tienen que iniciar ya las quimios", expresó.

Se le llamó inmediatamente a Sara y le dice José ‘deposítame porque me tienen que empezar a dar la primera quimio’, y ella le niega su propio dinero", contó Laura.

El dinero del intérprete se encontraba en Estados Unidos y todos los ingresos fruto de su trabajo se le depositaban a su cuenta en ese país; la asistente del artista agregó que a Sara se le mandaron los datos del laboratorio para que hiciera el depósito directo y "nunca lo hizo".

En ese momento que te dicen si el señor no se atiende ahorita no sabemos mañana… pues saqué mi tarjeta de crédito y la puse, en ese momento tú no puedes estar buscando a ver qué haces, sino solucionar", dijo la mujer.