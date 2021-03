Tefi Valenzuela estalla en 'VLA' y niega que haya pedido dinero para dejar libre a Eleazar

Ciudad de México.- Tefi Valenzuela por fin rompió el silencio y confesó si es verdad que pidió dinero a la defensa de Eleazar Gómez para otorgarle el perdón legal y que el actor pueda recuperar su libertad.

A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, la modelo y cantante peruana aseguró que ella jamás ha pedido una compensación económica a los abogados del exintérprete de Televisa.

No es así, no es cierto, simplemente se va llevar todo por el medio legal", contó.

Valenzuela explicó que ella no tiene el poder de decidir si Eleazar le dará una compensación económica y aseguró que serán las autoridades quienes lo determinen.

Desde el día uno yo no he cambiado mi parecer, ni he otorgado perdón ni nada", resaltó.