Televisa: Conductora de 'Hoy' revela que cantante terminó con su novio ¡por verse con su ex!

Ciudad de México.- La cantante Fey sigue teniendo una mala racha en temas del corazón ya que a solo unas semanas de presumir su romance con un hombre llamado Efraín, la mexicana nuevamente estaría soltera.

Esto según información de la conductora del programa Hoy Andrea Escalona, quien mencionó en el matutino de Televisa que la intérprete de Azúcar Amargo supuestamente recibió un mensaje donde le avisaron que su pareja se seguía viendo con su exnovia y por esto decidió terminar con la relación.

Así fue como Escalona contó la situación en el matutino:

Que supuestamente estaba con la ex, que se había ido al lugar de ejercicios de Andrea Legarreta, que regresó con la exnovia... ¿y qué crees?... Fey se enteró y puso su rayita con él".

"Se quiere mucho, se ama, se respeta como mujer y le dijo 'papacito, conmigo no', y pinto su raya con él", contó Escalona.

Fey y Efraín

Efraín y su expareja

Como se recordará, hace pocos meses la cantante pasó una situación similar con el actor Salvador Zerboni, con quien terminó a finales del 2020 luego de que el conductor Pepillo Origel contara que el actor andaba acompañado de otra mujer que no era Fey cuando ellos comenzaban su noviazgo.

"Ves que Fey estaba saliendo con Salvador Zerboni, y el viernes yo estaba de fiesta y un amigo me pasó por teléfono con él que estaba en Monterrey, yo le pregunté por Fey y en el ruidazo me pasa con otra amiga que yo creía que era Fey, incluso hasta le dije 'cásense'", dijo.

"Después me fui a un lugar donde estaba Noemí Gil, la tía de Fey y le digo 'acabo de hablar con Fey en Monterrey' y que me contesta: 'no puede ser, está en mi casa'. Yo me quedé así de con quién hablé, yo fui el que me confundí, por mi culpa, y lo mandó a la fregada (la cantante al actor)", contó el periodista en aquel momento durante el matutino de Televisa.

Fuente: Agencia México e Instagram @fey