¡Teme por su vida! Giovanni Medina denuncia en TV Azteca amenazas del esposo de Ninel Conde

Ciudad de México.- El empresario Giovanni Medina reveló que entre los audios filtrados de Larry Ramos donde admite haber cometido diversos fraudes, también existe otra parte donde el esposo de Ninel Conde, asegura que buscará "ponerle un alto" al ex de la cantante y actriz con ayuda de gente armada.

A través de una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, Medina externó su preocupación ya que durante el audio, Ramos le menciona a Guillermo y a Cynthia (exmánagers de Alejandra Guzmán) que fueron a ver a gente muy peligrosa,

quienes están cumpliendo alguna condena en Estados Unidos para que le “pusieran un alto”.

Señala él que había cualquier cantidad de armas y que solo ellos van a poder conmigo. Ella muy orgullosa y su comunicador de base salen a decir que traen al abogado de dos personajes ahí muy conocidos", dijo Medina.

"Yo me pregunto qué tiene que hacer un abogado especializado en delitos contra la salud en un juicio de guarda y custodia de un niño de 5 años", sostuvo la expareja de Ninel.

Posteriormente, Giovanni aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje al padre de su hijo: "A mí si Ninel me quiere desaparecer de los medios o de su vida es muy fácil, que me dé chance de criar a Emmanuel, eso es todo, no necesita recurrir a personas ni a delitos para hacerme daño, pero es muy peligroso".

Posteriormente, le mexicano aseguró que los audios que los extrabajadores de 'La Guzmán' grabaron ya se encuentran en manos del FBI en Estados Unidos, así como de las autoridades en México.

"Me gustaría que las autoridades de ambos países le pregunten dos cosas al señor Larry Ramos; una: ¿qué nexos tienen realmente con esta gente? y segundo: ¿qué interpreta él como 'ponerme un alto'?", agregó.

Porque para ponerle un alto a una persona de manera legal, recurres a las autoridades, no al otro lado, entonces ¿qué alto me quiere mandar poner?, porque a todas luces pues es una amenaza y pone en riesgo a mí, a mi hijo", explicó.

Por otra parte, el ex del 'Bombón Asesino' manifestó que no cree que la cantante no esté enterada de los fraudes de su esposo, y aseguró que ella ambiciona quedarse con el dinero que Larry les robó a sus víctimas.

"Yo creo que actualmente vemos una carrera por el dinero de las víctimas. Una carrera en la que participa el delincuente, participa también la familia del delincuente, el FBI, las propias víctimas que están desesperadas por su dinero y Ninel, Ninel es una participante más, yo creo que la más adelantada para llegar a la meta es Ninel", finalizó.

Fuente: Agencia México e Instagram @giovannimedina