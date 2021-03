Babo de Cártel de Santa revela cómo robaron su auto y su perro: "Le duró 4 horas el gusto"

Ciudad de México.- El pasado domingo 7 de marzo, el cantante Eduardo Dávalos, mejor conocido como Babo, pudo recuperar su camioneta y su mascota, después de que la Policía capturara al delincuente que las había robado ese mismo día.

Es así como el vocalista del grupo de rap y hip hop, Cártel de Santa, actualizó sus historias de Instagram con unos cuantos videos donde revela que se dedicó a ver los memes que le hicieron al respecto y aclaró que no lo bajaron del carro como se comenta.

El artista regiomontano aprovechó para explicar cómo sucedió el atraco que casi lo deja sin su automóvil y sin su perro pitbull. Detalló que un "jaulero" se metió al domicilio de donde sustrajo las llaves de la camioneta dentro de una bolsa.

Se salió con las llaves, el perro se salió detrás de él, agarró al perro, lo echó a la camioneta y se llevó mi camioneta. Pero no me di cuenta varias horas después de que lo hizo. Le duró 4 horas el gusto al pelado”, relató.

El responsable del robo fue detenido por la Policía Municipal de Guadalupe, Nuevo León cuando conducía el auto hurtado con el can a bordo. Este fue identificado como Daniel C., de 28 años, quien no llevaba ningún tipo de arma.

Fue el rapero de 44 años, quien al darse cuenta que le habían robado en su vivienda ubicada en la colonia La Aurora, del municipio de Santa Catarina, llamó a las autoridades para reportar le hecho.

Fuente: Instagram @babo_cartel