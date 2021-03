¿Deja las novelas? Actor de Televisa recibe 'amenazas' por terminar con famosa actriz

Ciudad de México.- A poco más de un mes de haber anunciado el final de su relación amorosa al lado de Michelle Renaud, el actor de Televisa, Danilo Carrera, rompe el silencio y revela que ha sido víctima de 'amenazas' para que regrese con la guapa actriz.

A pesar de que su romance terminó bajo buenos términos y en las mejores condiciones, al parecer los seguidores de los artistas no han logrado superar la ruptura por lo que han decidido atacar al galán de telenovelas con mensajes por medio de sus redes sociales.

Lee también: ¿Se divorció por Michelle Renaud? Danilo Carrera hace fuerte revelación en 'Hoy'

Durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa, el ecuatoriano señaló que los mensajes llegan a sus cuentas de Instagram y Twitter, como ultimátum para que regrese con Renaud o pagará las consecuencias.

Casi casi que, amenazándome, diciéndome 'si no vuelves me suicido', o sea, no, y recibo muchísimos (mensajes de fanáticos)", reveló.