Difunden audios de la esposa de Ernesto D'Alessio en los que 'amenaza' a víctima de abuso de su hijo

Ciudad de México.- Tal parece que los padres de Jorge D'Alessio Jr. no han querido quedarse callados ante las acusaciones de abuso y acoso sexual emitidas en contra de su hijo, pues comenzaron a difundir un audio de Charito D'Alessio, esposa de Ernesto D'Alessio, en el que presuntamente 'amenaza' a una de las víctimas.

El Día Internacional de la Mujer, muchas chicas se animaron a contar sus historias de abuso, acoso o violencia de género, por lo que una expareja de Jorge decidió romper el silencio y dijo que cuando eran novios él la "obligó" a hacas de las que no se sentía "lista ni preparada".

Ante esto, muchas mujeres también salieron a decir que había pasado lo mismo con ellas, que las obligaba a hacer lo que él quería durante su tiempo junto.

Horas después de las fuertes acusaciones, un usuario de Twitter compartió mensajes y un audio, en el que supuestamente Charito se pronunciaba respecto a lo sucedido y 'amenazaba a la chica con demandarla por difamación, además de decir que la chica tenía problemas.

No es así fíjate, sé perfecto lo que tengo de hijo, sé perfecto también los problemas (que la chica) tuvo o tiene, como acabo de hablar con su mamá en este momento, entonces no tengo por qué detalles personales (de la denunciante) ¿por qué decidió hacer eso?", se escucha en el audio.

De igual manera en el audio se escucha que dice que solo quiere llamar la atención porque su hijo Jorge "no es así", asegurando que él la defendió muchas veces.

¿Por qué quiso llamar la atención de esa manera? No tengo idea, ¿okay? Pero (su hijo) no es así y lo sabes y me da mucha tristeza que habiéndote defendido a ti en particular tantas veces, te atrevas a decir eso", concluyó.