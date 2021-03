¡Duro golpe para Eleazar! Otra exnovia denuncia al actor de Televisa e iniciará segundo juicio

Ciudad de México.- Cuando el proceso legal de Eleazar 'N', que lo mantiene encarcelado desde noviembre de 2020, comenzaba a avanzar gracias al procedimiento abreviado, ahora resurge la denuncia de otra de sus exparejas, Jeanette Karam.

La joven reveló que su caso iniciará una vez que se concluya con el de Tefi Valenzuela, en el que se busca llegar a un acuerdo donde se reparen los daños físicos y psicológicos que causó el actor mexicano a la cantante peruana.

Cuando vinculen a proceso a Eleazar, después va a empezar mi juicio en contra de él y la diferencia simplemente va a ser que en mi caso él ya no es primo delincuente", aseguró.

Karam, quien terminó su relación con el actor en septiembre del 2020, comentó que el equipo de abogados de su agresor no podrá utilizar el recurso legal de ser culpable por primera vez, situación que podría derivar en que Eleazar permanezca más tiempo detenido en el reclusorio.

"Y pues va a ser acusado prácticamente por el mismo delito, entonces ya no va a poder tener estas alternativas legales a las que el ahorita se está acogiendo", reveló la exreina de belleza.

Respecto a si tiene conocimiento sobre si existen más denuncias contra Eleazar, Jeanette comentó.

La verdad de las demás, ya he hablado con algunas, no con todas y sé que algunas tienen ganas, pero creo, tengo entendido, que por el tiempo ya no procede, tristemente", concluyó.