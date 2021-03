El mundo de la música está de luto: Muere Lou Ottens, el creador de la cinta de casete

Ámsterdam, Holanda.- Este sábado 6 de marzo, el ingeniero Lou Ottens falleció a los 94 años de edad. El hombre neerlandés fue la mente detrás de la creación del casete. Ottens colaboró con la compañía Hasselt, encargada de fabricar aquella caja de plástico que conoció al público alemán hasta 1964.

Le interesaba innovar el almacenaje de audio e imágenes, gracias a ello, diseñó un formato cómodo y fácil de usar. De hecho, el eslogan con el que lo presentó lo describía como "más chico que un paquete de cigarrillos".

A los 94 años falleció Lou Ottens, ingeniero creador de la cinta del casete, el formato que hizo posible la masificación de discos y con el que pudimos crear y grabar nuestras primeras playlists. Descansa en paz y gracias infinitas por tanta música. ¿Cuál fue tu casete favorito? pic.twitter.com/OO3BOAbZ6i — Efemérides Musicales (@musimerides) March 10, 2021

Sería el comienzo de una cultura musical que buscó formatos alternativos, así fue como el disco compacto desbancó al vinilo y cinta de casete, sin embargo, habría que decir que Ottens también estuvo involucrado en la creación del CD a mitad de los 80. Además, en su invención participaron las empresas Sony y Philips.

Pese a que su mente brillante revolucionó la forma de experimentar la música, Ottens confesó no sentirse orgulloso. Incluso en una entrevista lamentó que Sony y no Philips fuera el autor del walkman. "Eso todavía me duele", dijo.

De la mano de la nostalgia, es oportuno recordar cómo funcionaba el casete. La magia sucedía en la cinta magnética enrollada en dos carretes. Estos interpretaban en señales eléctricas los códigos de la cinta, y a su vez, los amplificadores convertían las señales en sonidos.

Fuente: Infobae América