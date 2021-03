¡Escándalo en TV Azteca! Exintegrante de 'La Academia' acusa a Daniel Bisogno de acoso sexual

Ciudad de México.- Después de haber dicho que Carlos Rivera le dio un beso en los labios, Fabrizio Presley, exintegrante de La Academia, ahora hizo fuertes declaraciones en contra de Daniel Bisogno, pues aseguró que el conductor de Ventaneando lo acosó sexualmente en una cena en honor a los 20 años de TV Azteca.

El pasado martes 9 de marzo, Presley dijo a TV Notas que el novio de Cynthia Rodríguez le había robado un beso en los labios en el año 2004, y aunque fue un impactó muy fuerte, ahora el escándalo en tornó al cantante incrementó, pues señala a Bisogno de acosarlo.

Podría interesarte: Golpe a Cynthia Rodríguez: Exintegrante de 'La Academia' revela que Carlos Rivera lo besó

View this post on Instagram

Según el relato del exacadémico, en el 2013 fue a un evento en el que se estaba celebrando los 20 años de la televisora del Ajusco, donde se encontró con el polémico compañero de Pati Chapoy, quien presuntamente le agarró la pierna y le miraba los labios al hablar, subiendo hasta que tocó su "ingle".

Estábamos en una reunión, pero sí sentí el agarrón de pierna. Sentí a él viéndome a los labios, acercándose. Nada mas faltó que se me acercara un poquito más…. Me tocó la entrepierna, llamémosle ingle", relató Fabrizio.

´Podría interesarte: Desde 'Venga la Alegría', Cynthia Rodríguez responde a exacadémico por beso con Carlos Rivera

En cuanto al porque no dijo nada en ese momento, Presley aseguró que se debía a que lo "intimidó", pues además de tener mucho poder dentro de TV Azteca, era muy "alto y gordito", por lo que mejor decidió quedarse callado.

La verdad es que Daniel como es una persona de estatura grande, en ese entonces estaba gordito, ahorita me imagino que se ha de haber engrapado el estomago como Paco Lalas y otras personas, y ahorita ya está más delgadito. Pero era una persona alta y estaba más lleno, entonces a mí me frenaba mucho, a mí me intimidó", dijo el exacadémico.