Galilea Montijo regresa a 'Hoy' tras rumor de castigo de Televisa y estalla en vivo: "Pin... Covid"

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 10 de febrero fue el tan esperado regreso de Galilea Montijo a los foros de Televisa, luego de ausentarse de Hoy por un par de semanas debido a que se contagió de coronavirus.

El elenco del programa matutino recibió a 'La Gali' con palabras de aliento tras recuperarse del Covid-19 y además Andrea Escalona, Marisol González, Paul Stanley y Lambda García le entregaron globos de colores como bienvenida.

Montijo confesó frente a las cámaras que aún tiene varias secuelas como sentir constipación en la cabeza y señaló que preguntaría a su médico si era normal que presentara este cuadro.

Más adelante, al hablar de que Marcus Ornellas no se contagió de Covid-19 pese a que su esposa Ariadne Díaz lo padeció en dos ocasiones, Galilea estalló porque también se ha visto afectada dos veces por esta enfermedad.

A mí sí me queda claro que el bicho me ama, me ama el pinc... Covid", comentó Galilea y luego se cubrió la boca ante su palabrota.