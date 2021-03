"Hay niveles": Gustavo Adolfo Infante estalla contra Javier Ceriani y lo llama "pende..."

Ciudad de México.- Durante su reciente aparición con 'El Escorpión Dorado', el famoso periodista Gustavo Adolfo Infante se burló de su colega Javier Ceriani y le lanzó polémicos comentarios a través de YouTube.

El presentador de De primera mano y Sale el Sol aseguró que no tiene intenciones de limar las asperezas con el polémico argentino, quien se ha metido en líos con varios famosos por las declaraciones que ha hecho en su programa Chisme No Like.

Te podría interesar: "Imbéciles, lávense el hocico": Gustavo Adolfo 'destroza' a YosStop en 'Sale el Sol'

Yo creo que llevamos carreras muy distintas Ceriani y yo. Entiendo que él es actor y habla demasiado mal de la gente. Yo creo que hay niveles para hablar mal de la gente, pero ya meterse con la reputación, con la familia... son temas que yo no puedo tocar", dijo Gustavo.

Adolfo Infante recordó que Javier en varias ocasiones ha amenazado a los altos mandos de Televisa y TV Azteca a que atiendan a sus peticiones y le ofrezcan disculpas, como la vez que Daniel Bisogno hizo comentarios homofóbicos en su contra.

Ese cuate está loco. ¡Quiere que todo el mundo le pida perdón y disculpas! Está bien pend...", señaló.

También lee: ¿Adiós Imagen TV? Gustavo Adolfo cometería indiscreción con 'El Escorpión' y enfurecería a jefes

En una reciente transmisión de Sale el Sol, Gustavo hizo una referencia a la vez que Ceriani solicitó a Grupo Salinas que le ofrecieran una disculpa pública y no dudó en burlarse del conductor de Chisme No Like.

Hay cada fulanete en los medios que amenazan de manera abierta: ‘¡Y ahora me piden perdón o si no Televisa, Tv Azteca, Grupo Imagen van a...!’. ¿Tú, imbécil, quién eres como para pedir que las televisoras, los ejecutivos y los dueños de las empresas les pidan perdón? ¡Locos de atar!", señaló.

fuente: Infobae