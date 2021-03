Irina Baeva estalla en 'Hoy' y asegura que no busca que la perdonen por romance con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Irina Baeva por fin rompió el silencio y salió a aclarar si es verdad que la entrevista con Yordi Rosado fue planeada para frenar los ataques que recibía constantemente por su polémica relación con Gabriel Soto.

A través de una entrevista con el programa Hoy, la guapa estrella originaria de Rusia contó que muchos de sus haters le han mandado mensajes para disculparse luego de afirmar que ella no buscó a Soto y que su romance inició una vez que él estaba separado de Geraldine Bazán.

Muchas personas me escribían para disculparse por haberme juzgado y hasta me decían 'no puedo creer que te haya dicho eso'", comentó.