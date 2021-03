Kaffie tunde a Sherlyn tras decir que correrá a Andrea Legarreta de Televisa y le manda recadito

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 10 de marzo el famoso periodista Álex Kaffie mostró su reacción luego de que se filtraran unos audios en donde Sherlyn amenaza con dejar sin trabajo a Andrea Legarreta.

A través de la columna que escribe en El Heraldo de México, el aclamado 'Villano de los espectáculos' recordó que la actriz y conductora de 35 años llamó "perra y loca" a la conductora con más trayectoria en el programa Hoy.

Te podría interesar: Pleito en Televisa: Sherlyn llama "pin... vieja" a Andrea Legarreta y afirma que la correrá de 'Hoy'

Escuché los audios de WhatsApp de Sherlyn en los que llama a Andrea Legarreta "perra" y "pinc... vieja loca". También en esas notas de voz dice "que (Andrea Legarreta) no ande de mamona, pues al rato voy a quitarle el trabajo".

Además, Sherlyn asegura que ella podría dejar sin empleo a 'La Legarreta', situación que desmintió el columnista pues afirma que Andrea es la segunda mujer con más poder en Televisa.

¡No seas ilusa, Sherlyn! Tú no tienes el poder para "quitarle el trabajo" a la conductora con más antigüedad del matutino de Las Estrellas", señaló Kaffie.

También lee: Galilea Montijo regresa a 'Hoy' tras rumor de castigo de Televisa y estalla en vivo: "Pin... Covid"

El periodista señaló que Sherlyn no es relevante en la televisora de San Ángel pues ni siquiera cuenta con contrato de exclusividad y afirmó que la única que podría quitar a Andrea de su puesto es su propia compañera, Galilea Montijo, pero que jamás lo hará pues tienen un pacto.

'Yo no te tumbo y tú no me tumbas' acordaron hace mucho. Y es que se dieron cuenta que estando unidas consiguen lo que quieren y son inderrocables", añadió Kaffie.