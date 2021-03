Luisito Comunica se roba frazada de Aeromexico y luego denuncia que tenia pelos de perro o gato

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Instagram, el youtuber Luisito Comunica compartió que luego de robarse una frazada propiedad de Aeroméxico, notó que está estaba llena de pelos de perro o gato.

El influencer compartió varias historias de su viaje a Guadalajara y al regreso de éste comentó que debido al frío que sentía y al no traer chamarra decidió quedarse con la frazada, que aseguró estaba empaquetada.

Venía a bordo de un avión de Aeroméxico, en el avión me dieron está frazadita, cerradura y en su bolsa; en el vuelo no la use, pero luego cuando acabo el vuelo dije 'chin va a hacer frío afuera y no traje chamarra' entonces sí, lo admito me robe la frazada" comentó