"Me lleva la ...": Ejecutiva de TV Azteca estalla contra conductores de 'Venga la Alegría' por esto

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 10 de marzo la famosa ejecutiva de TV Azteca, 'Margarita McKenzie', estuvo de regreso en el programa Venga la Alegría y de nueva cuenta puso en aprietos a los conductores.

En esta ocasión la jefa del departamento de Recursos Humanos acudió al matutino para aplicar su test tibetano para descubrir la personalidad de los presentadores Cynthia Rodríguez, Pato Borghetti y Brandon Peniche.

Sin embargo, las cosas no salieron como 'Margarita McKenzie' lo había planeado y hasta enfureció en plena transmisión en vivo porque los conductores no respondían a sus peticiones.

Me lleva la c... Brandon, me lleva la chin..., sabía que iba a batallar, lo sabía", comentó muy molesta y comenzó a realizar ejercicios de respiración para tranquilizarse "hay hijos de su madre, Dios mío", añadió.