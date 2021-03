Merle Uribe confirma que sufrió acoso sexual; aún no está preparada para revelar los detalles

Ciudad de México.- La artista Merle Uribe decidió sumarse a otras mujeres que han compartido su historia sobre la violencia de género de la que han sido víctimas, relatando que sufrió acoso sexual.

Tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la actriz compartió para el programa De Primera Mano su postura respecto al tema, donde aseguró que ofrece su apoyo total a las mujeres que se manifestaron el pasado 8 de marzo.

Al ser cuestionada sobre si ella había sido víctima de violencia de género, Uribe compartió que en algún momento de su vida había pasado por eso, sin embargo, no estaba lista para revelar todos los detalles.

La actriz compartió que le llegaron a pedir favores sexuales a cambio de algo por lo que agregó:

No (he tomado terapia), pero es algo que marcó mi vida, nunca lo superé. (...) cuando alguien quiere, bueno, de no ser una niña o persona muy jovencita, si no quieres, le das con la puerta en las narices y te vas".