Tras dejar TV Azteca por Televisa, exacadémica hace esto en 'Hoy' y redes 'estallan'

Ciudad de México.- Después de dejar TV Azteca para unirse al elenco de la novela, Te Acuerdas de Mí, en Televisa, una polémica exintegrante de La Academia una vez más hizo 'estallar' las redes sociales con cientos de comentarios al hacer esto en el programa Hoy.

Fátima Molina, quien saltó a la fama gracias a su participación en La Academia, pero se pasó a San Ángel en el 2020, de nueva cuenta hizo reaccionar a sus millones de fans al estar en el matutino de Las Estrellas y hacer esto con ellos.

Molina el pasado 9 de marzo celebró su cumpleaños 35, por lo que fue sorprendida por el programa producido por Andrea Rodríguez, en el cual agradeció el cariño y apoyo que recibió a lo largo de su tiempo en el medio artístico y ahora que se encuentra actuando junto a Gabriel Soto.

Gracias, qué lindos, no me lo esperaba de verdad, según yo ya me iba a ir a comer, muchas gracias de verdad, no me lo esperaba, voy a llorar", expresó la actriz.