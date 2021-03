Actor de Televisa revela en 'Ventaneando' que tiene pleito con hija de Isela Vega ¿por la herencia?

Ciudad de México.- El querido intérprete de Televisa, Arturo Vázquez, decidió sincerarse con los medios de comunicación tras la muerte de su madre Isela Vega y confesó que actualmente mantiene un distanciamiento de su hermana Shaula Vega.

El actor mexicano brindó una entrevista al programa Ventaneando y reveló que su problema es tan fuerte, que se están apoyando de una mediadora para comunicarse y así decidir qué pasará con los restos de doña Isela.

No nos dimos un abrazo fraternal, sí pudimos platicar en paz, sin gritarnos, sin insultarnos. Yo en el nombre de Jesucristo a quien yo amo y respeto, perdono todo, para mí no hay ofensa, todo está en manos de Dios... Cada quién tiene sus creencias y cada quien tiene derecho a creer en lo que quiere", señaló Arturo.

El también hijo del cantante Alberto Vázquez aseguró que en esta momento lo más importante es permanecer unidos y confesó que Isela Vega sufrió mucho en vida al saber que sus dos herederos no se dirigían la palabra.

Esa división le causó mucho dolor a mi mamá y nunca pudimos recuperarnos ni rehacernos, no pudimos, no hubo un intermediario, dice mi mamá, siempre me dijo: ‘¿sabes qué hijo?, la muerte solo deja culpas’ y así es la muerte, solo deja culpas y yo no me quiero culpar", añadió.