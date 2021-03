¿Adiós 'Hoy'? Galilea Montijo dejaría Televisa por este proyecto; esto dijo al respecto

Ciudad de México.- Después de regresar al programa Hoy tras su segundo diagnostico de Covid-19 y de una presunta suspensión, Galilea Montijo, en pleno programa en vivo les reveló a sus compañeros, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Paul Stanley y Martha Figueroa, que tiene un nuevo proyecto lejos de Televisa, ¿a caso se va a TV Azteca?

Montijo estuvo poco más de dos semanas ausentes del matutino debido a que tenía coronavirus, pero ahora en su regreso dio más de que hablar al decir que estaba preparando un nuevo proyecto lejos de las instalaciones de la televisora San Ángel.

Pero no en el Ajusco, la jalisciense aseguró que muy pronto el público la verá haciendo dueto con la querida y talentosa cantante, Shakira, esto durante la sección 'Las Calientitas', donde pasaron una foto de la colombiana en el estudio de grabaciones.

Perdónenme, pero no se dice dueto, se dice featuring, solo ella y yo. Sí, yo le voy a dar el... bueno ella, sí ella, ella es la de la canción, yo nomás...", dijo Galilea.

Tras esto, la querida compañera de Legarreta cuestionó que opinaban de usar un controversial 'outfit' que a María León le censuraron en redes sociales, en el cual cometió un pequeño error.

Pregunta, ¿puedo usar el mismo leopardo?.... Ay, leotardo, leopardo no, o bueno sí, que salga el leopardo, que se vea dinero, que se vea dinero... pero les gustaría a ustedes leotardo? Es que yo no quiero que me censuren", cuestionó la conductora.