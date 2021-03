¿Diego Verdaguer o Vadhir? Eugenio Derbez presume radical cambio de 'look' e impacta en Instagram

Ciudad de México.- Una vez más el famoso productor y actor mexicano Eugenio Derbez logró desatar tremendo revuelo en las redes sociales debido a que hace algunas horas se mostró con un radical cambio de 'look'.

El protagonista y creador de la serie La Familia P.Luche realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y dejó en shock a los internautas al aparecer sin barba y con un nuevo corte de cabello.

Derbez cambió de peinado y decidió hacer algo con más volumen, además de recortarse la barba al grado de que apenas se le nota.

El cambió de 'look' de Eugenio Derbez generó gran impacto y los internautas no han parado de hablar al respecto. Muchos señalan que el nuevo corte no favorece al actor, mientras que otros hicieron comparaciones con artistas como Diego Verdaguer y su hijo mayor, Vadhir Derbez.

Se ve ridículo".

¿Por qué no aceptan su edad?".

Igualito a Vadhir Derbez".

Se parece a Diego Verdaguer jaja".

Ya se parece más a Vadhir".

No le favorece, se ve mal".

