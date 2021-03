Drama en 'Exatlón': Atleta de TV Azteca arremete contra 'Titantes' por 'desprecio'

Ciudad de México.- Después de perder un importante punto ante el equipo de 'Héroes', uno de los más queridos atletas de Exatlón se mostró sumamente molesto con los 'Titanes', pues ante las cámaras de TV Azteca declaró que sintió una especie de 'desprecio' por parte de ellos al no ganar.

Esta semana es de mucha tensión para los rojos y azules, pues todos los días se compite por la supervivencia, la cual los rojos han perdido ante los azules en dos ocasiones seguidas, algo por lo que Heliud Pulido se pronunció en contra de ellos.

'La Pantera de Tuxpán' aseguró que al pasar al circuito y perder, sintió que fue relegado y el equipo dejó de apoyarlo y por ello la confianza en él disminuyó y eso mermó su concentración y efectividad ante Dan Noyola.

Me saqué un poquito de onda porque no sentí la confianza que normalmente siento, no me sentía con ese respaldo. Es curioso ahora que no aporto, pero todos podemos fallar, todos perdemos puntos, no somos invencibles en esta aventura. Vamos a perder muchas carreras y vamos a ganar bastantes también", dijo Heliud.