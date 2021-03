En cama y con fuerte dolor, exactriz de Televisa revela complicaciones por el Covid-19

Ciudad de México.- Ivonne Montero, querida exactriz de Televisa, una vez más empleó su cuenta de Instagram para dar informes sobre estado de salud actual, después de revelar que se contagió de Covid-19, confesando que se encuentra enfrentando complicaciones pulmonares, mientras estaba recostada en cama con fuerte dolor muscular.

Montero el pasado lunes 8 de marzo, mediante un video en su red social contó que lamentablemente contrajo coronavirus, asegurando que aunque tenía mucha tos estaba mejorando poco a poco, sin embargo, ahora todo cambió.

Varios días después de su triste noticia, la guapa cantante dijo que las cosas se tornan cada vez más difíciles, que la tos se agravó y ahora tiene daño pulmonar, además de una fiebre de casi 40 grados.

Hola familia, ¿cómo están? Un beso grande, con mucho cariño… bueno les cuento que no está siendo fácil, toda esta semana he tenido fiebre… la tos. Ya me hicieron una tomografía… tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre", reveló Ivonne.

De igual manera señaló que no se deja caer anímicamente y sigue luchando contra el virus, destacando que además de la fiebre, la tos y el daño en sus pulmones, tiene fuertes dolores musculares y que se mantendrá en contacto para dar más actualizaciones de su salud.

No me siento muy bien, pero bueno, estoy con ánimo. Va a venir ahorita una doctora a verme, ya va a dar media noche, espero que se me quite pronto esto. Me duele todo el cuerpo, no he dejado de tener fiebre toda la semana. Estamos en contacto familia, un beso grande, muchas bendiciones", contó la actriz.