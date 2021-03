Imagen TV: Tras vacunarse contra el Covid-19, Talina Férnandez revela si tiene reacciones

Ciudad de México.- Talina Fernández el pasado miércoles en vivo de Sale el Sol, comunicó que estaba haciendo fila para ponerse la primera dosis de la vacuna en contra del Covid-19, tras lo que ahora dijo al aire en el matutino de Imagen TV si había presentado reacciones después de aplicársela.

Fernández el pasado miércoles 10 de marzo no se presentó al programa de televisión, pues fue a hacer fila en espera de su turno para recibir la primera dosis de la vacuna en contra del coronavirus, lo que dijo era una bendición y se sentía muy afortunada.

Tras esto, 'La Dama del Decir' señaló que afortunadamente ella no tuvo ningún tipo de reacción y se encuentra perfectamente, señalando que aunque a veces sintió que tendría un malestar, al final este no alcanzó a afectarla.

No tuve ningún síntoma, el señor que me vacunó me dijo: 'Le puede dar diarrea', estando ahí sentada dije: 'Ay, cómo que me quiere dar dolor de cabeza, no me dio, cómo que me quiere dar dolor de garganta, no me dio", confesó la conductora.