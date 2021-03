Mhoni Vidente: Este es el horóscopo de este jueves 11 de marzo de 2021

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para hoy jueves 11 de marzo del 2021 y te dice qué te depara el destino durante esta semana.

Aries: Etapa en la que va a conocer gente encantadora. En cuestiones económicas, sea más cauto. Facilidad de palabra envidiable para exponer sus ideas laborales. Haga ejercicio para desfogarse y poder dormir mejor.

Tauro: Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Su economía se estabiliza, relájese. Aparque esos proyectos laborales más ambiciosos. Su fuerza de voluntad le mantendrá muy sano.

Géminis: Conquistas interesantes a la vista. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Póngase las pilas haciendo deporte con sus amigos.

Cáncer: Su pareja demanda toda su energía para aliviar las tensiones. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

Leo: No confunda una buena amistad con algo diferente. No realice inversiones sin la ayuda de un profesional. Su ambición desmedida le creará problemas laborales. La pereza no es un buen aliado para su salud.

Virgo: No mezcle a la familia con el amor. El ahorro es importante, pero sin obsesionarse. Tenga mano izquierda con sus relaciones laborales. Aliméntese mejor que hasta ahora.

Libra: Jornada propicia para un encuentro sentimental. La economía va viento en popa. Mucha prudencia para evitar discusiones en el trabajo. Evite las comidas flatulentas.

Escorpio: Jornada estupenda para el amor. Por fin podrá salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. Su actividad profesional será motivo de satisfacción. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

Sagitario: La tensión familiar disminuirá, relájese. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. El trabajo no está floreciente, tenga paciencia. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.

Capricornio: Hoy es el día de hacer algo especial con su pareja. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Problemas con sus ojos; acuda al oculista.

Acuario: Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Un compromiso familiar le produce un gasto imprevisto. Protéjase de las envidias de sus compañeros. Procure no trasnochar demasiado.

Piscis: Controle su agresividad; daña a todos los que le quieren. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Vaya al dentista si sigue con molestias en sus encías.

