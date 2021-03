¿Pleito en Televisa? Querida actriz revela en 'Hoy' que Verónica Castro la cacheteó

Ciudad de México.- Este jueves en el programa Hoy tuvieron a una muy querida y reconocida actriz de Televisa de invitada, quien sin pelos en la lengua confesó a Andrea Legarreta que Verónica Castro le plantó tremendo cachetada en los foros de la empresa, pues ella antes le había dado una durante una fuerte pelea.

Rocío Banquells fue la invitada especial de este jueves 11 de marzo en el matutino de Las Estrellas, donde recordó parte de su carrera artística y deleitó a los conductores con su impresionante voz y su increíble talento ante las cámaras.

Podría interesarte: A 1 mes de la tragedia en Televisa por Rodrigo Mejía, conductora de TV Azteca hace dura confesión

Durante el recuerdo de su participación Los Ricos También Lloran, mostraron la escena de la fuerte pelea que tuvo con la madre de Cristian Castro, señalando que mientras estaban en grabación la famosa actriz le dio un golpe de verdad en su rostro.

Podría interesarte: ¿Adiós 'Hoy'? Galilea Montijo dejaría Televisa por este proyecto; esto dijo al respecto

La hija de Rafael Banquells, tras esto dijo que en la producción Castro no debería de haberle pegado, pero que fue tanto su coraje hacia ella cuando le dio la bofetada que se la regresó sin dudar, pero que gusto tanto que la dejaron. Destacó que ninguna tuvo problemas después y siguieron como buenas amigas.

En esa escena, yo era la que le pegaba a Verónica, ella no me pegaba a mi, pero le dio tanto coraje que me la regresó, sí, ella no me lastimó porque es chiquita", reveló Banquells.