¿Pleito en TV Azteca? Conductora de 'Venga la Alegría' obligaría a Laura G a hacer esto

Ciudad de México.- La guapa conductora de Venga la Alegría, Laura G, apareció en sus redes sociales para saludar a sus fanáticos, como acostumbra a hacerlo cada mañana.

Luego de que presumiera un coqueto vestido en color azul marino, la presentadora del matutino de TV Azteca tuvo que cambiarse de ropa tras darse cuenta que una de sus compañeras venía combinada.

Laura señaló que se sentía muy cómoda con el atuendo que se puso al llegar a las instalaciones de la televisora del Ajusco, sin embargo, luego se encontró con Anette Cuburu usando el mismo color, con quien frecuentemente suele tener estos percances, según reveló en su cuenta de Instagram.

Traía un vestido hermoso que después me pondré, hasta que encontré a Anette con el mismo color. Siempre nos pasa lo mismo... nunca nos ponemos de acuerdo. Pero, para no parecer homenaje, me voy a cambiar. ¡Lo bueno que traía otros zapatos!", dijo González.