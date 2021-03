Sin empleo ni exclusividad en Televisa, actriz revela: "Me dijeron 'te quedarás en silla de ruedas'"

Ciudad de México.- La primera actriz Rosita Pelayo decidió sincerarse durante una entrevista y confesó que hace algunos meses un médico no le dio esperanzas de volver a caminar debido a la artritis reumatoide degenerativa que sufre.

A través de una videollamada con las cámaras de Sale el Sol, la querida artista de 62 años reveló que pese a todo pronóstico de salud, poco a poco ha podido recuperar la movilidad de sus piernas.

Camino y me agarran, caminando bajo y subo las escaleras, ya soy más libre, ya no dependo tanto pero sí salgo a la calle en silla de ruedas", contó.

Pelayo recordó que hace algunos meses le dieron un diagnóstico de que no volvería a caminar, sin embargo, esto no la hizo perder el ánimo y continúa con sus terapias con las cuales ya ha tenido avances considerables.

Tengo el ánimo de que voy a salir de esto porque a mí un médico me dijo 'no, tú ya te vas a quedar en silla de ruedas y tus pies ya no, así te vas a quedar", detalló.