Tiembla AMLO: Tras dejar Televisa, PAN buscaría a Lolita Ayala para ir por la presidencia de México

Ciudad de México.- Aún faltan un par de años para que AMLO deje de ser el mandatario de México, pero recientemente aseguraron que al parecer el PAN y el PT ya estarían buscando a Lolita Ayala, exconductora de Televisa, para que se una a ellos y lanzarla como candidata a la presidencia del país.

Ayala desde hace casi 50 años es una de las presentadoras de televisión más famosas de todo México, principalmente por sus más de 30 años en Noticieros Televisa, del cual se despidió hace un par de años atrás. Actualmente resurgió su gran fama gracias a sus camisetas.

Según Arguende TV, el PAN y el PT presuntamente están en pláticas tratando de convencer a Lolita de que se les una y cuando Andrés Manuel López Obrador dejé la presidencia, ella sea una de las contendientes, lo que la haría la primer celebridad en ocupar el alto puesto político.

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT), están ya en pláticas con Lolita Ayala, no con la intención de que sea presidenta de municipal, no para gobernada, no, hay varios partidos interesados para que la exconductora de Televisa sea presidente de México", aseguró el canal de YouTube.

Pero eso no fue todo, pues señalaron que al parecer la expresentadora estaría más que animada y dispuesta de aceptar la propuesta uno de los partidos políticos y lanzarse como candidata.

Personas allegadas a Lolita dicen que ella está super puesta, para contender por la presidencia, y que tiene muchos ánimos", aseguró Arguende TV.

Cabe mencionar que dicha información permanece en calidad de especulación, pues ninguno de los involucrados han dado declaraciones al respecto.

