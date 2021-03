Tras acusar a actor de Televisa de ser cómplice de VIOLACIÓN, actriz TV Azteca da FUERTE noticia

Ciudad de México.- La defensa de la actriz y conductora de TV Azteca Daniela Berriel reveló en entrevista para el programa Ventaneando un avance en el caso luego de que ella acusara a Eduardo 'N' de violación.

A escasos días de que se celebre la audiencia donde se determinará la situación legal de Eduardo 'N', señalado ante las autoridades por presunta violación de la actriz, la defensa del acusado ya tuvo el primer acercamiento con ellos para llegar a un acuerdo económico.

Luego de que Daniela Berriel decidiera alzar la voz y exponer en redes sociales que fue abusada sexualmente por Eduardo 'N', en complicidad con su expareja, el actor de Televisa Gonzalo Peña, es que se ha suscitado esta situación.

Sobre la situación legal del artista español, el defensor de Barriel detalló: "Yo no tengo conocimiento de que lo haya citado la autoridad, no es un requisito que la autoridad lo cite, lo que es requisito es que si el Ministerio Público considera que también fue partícipe del hecho delictivo, lo llame a una audiencia de control, parecida a la que vamos a tener el sábado".

Por último, al ser cuestionado sobre si ha existido un intento de acercamiento por parte de la defensa de Eduardo 'N' hacia la actriz, el licenciado confesó:

Para ser sincero con ustedes tiene más de una hora que me llamó un abogado para tratar de llegar a una negociación, pero no es un delito que contemple una reparación del daño, ni una pena, entonces es difícil llegar a un acuerdo, se violentó el estado físico y sexual de Daniela y eso para nosotros y para ella no tiene precio".