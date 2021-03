VIDEO: Desde 'Hoy', confirman que Niurka estrena romance y su hija Romina Marcos reacciona

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del matutino Hoy los conductores informaron que Niurka Marcos estaba estrenando romance con un músico de Sinaloa y más tarde su hija Romina Marcos confirmó la noticia.

Durante la semana pasada, la conocida vedette cubana realizó hasta Mazatlán para participar en la grabación del videomusical de Marko Peña, quien ahora sería su nueva conquista.

En redes sociales los usuarios le comentaron a Niurka que hacía muy bonita pareja con Marko y le recomendaron hacerlo su novio, a lo que ella solamente respondió "listo".

Las grabaciones del video de Peña se pusieron muy intensas y hasta hubo varios besos y escenas atrevidas, sin embargo, la situación traspasó hasta la vida real y ahora 'Mamá Niu' y el músico ya son pareja.

A través de una entrevista con el matutino de Las Estrellas, Romina explicó que no conoce al nuevo galán de su famosa madre, pero asegura que la apoya y que mira muy contenta a la cantante.

La veo feliz y para mí eso es lo importante, no lo conozco y no puedo decir si me cae bien o no", dijo la hija de Niurka y aseguró que no lo puede juzgar si solo lo ha visto a través de las redes sociales.