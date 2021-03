¿Adiós Televisa? Tras 7 años en 'MCR', querida conductora da fuerte mensaje

Ciudad de México.- Marian Echeverría hace poco impactó a sus millones de seguidores en Instagram, pues la famosa conductora compartió un fuerte mensaje sobre su tiempo en Me Caigo de Risa, ¿será que tras siete años, le dice adiós al programa de Televisa?

Mariana mostró su emoción al poder seguir formando parte del programa nocturno, señalando que seguiría apareciendo en los nuevos episodios, diciéndole a la producción que les agradece la oportunidad que le dieron.

La famosa presentadora, reconocida por sus picantes chistes en el 'Hazme Reír', señaló que se siente afortunada de permanecer a un programa que en medio de la tragedia ayuda al público a sonreír y olvidarse un poco de los programas, agradeciendo al público por seguir viéndolos.

Una temporada más de Me Caigo de Risa, un proyecto que me ha cambiado la vida y que en estos momentos tan difíciles para muchas personas, me siento tan bendecida de recibir mensajes de las personas que la han pasado muy mal y que les logramos sacar una sonrisa, de personas que tienen familiares enfermos y por dos horas se les olvida un poco la situación, gracias a todos los que prenden su televisión para vernos", expresó Mariana.