¿Divorcio? Alessandra Rosaldo rompe el silencio y revela 'duro' problema con Eugenio Derbez

Ciudad de México.- El confinamiento por la pandemia del Covid-19 ha sido de gran ayuda para que muchos artistas saquen a relucir muchos dotes que, probablemente, tenían ocultos.

Algunos de ellos optaron por crear contenido en redes sociales, tal es el caso de la cantante Alessandra Rosaldo quien, a pesar de mantenerse alejada de la pantalla, decidió abrir su propio canal de YouTube.

Por medio de esta plataforma, la integrante de Sentidos Opuestos, habla sobre temas de belleza, salud y consejos para madres con hijos pequeños.

Fue en este contexto que la esposa de Eugenio Derbez se sinceró sobre la problemática por la que pasan muchos padres de familia que sufren con los berrinches en público que hacen los niños.

Es un tema del terror, es un tema entre Eugenio y yo, de conflicto fuerte. Porque a él, le importa mucho lo que diga la gente. Él sí se pone muy mal si Aitana empieza a hacer un berrinche en público... se estresa horrible. Él no soporta incomodar a los demás y yo soy al revés", dijo.

La esposa del comediante, confesó que, como pareja, ven ese problema de manera distinto y eso provoca que entre ellos exista un leve disgusto, debido a que ella procura ser empática con su hija y el estrés de su marido acaban con esa paciencia.

Además confesó que, cada que sucede, "es horrible porque no solo hay que lidiar con el berrinche de la niña, sino también con el juicio del papá".

Tras estas confesiones, Alessandra se deja ver en su realidad, como cualquier madre ordinaria que se enfrenta a diversos acontecimientos con los que muchas mujeres podrían sentirse identificadas.

Por otro lado, queda comprobado que 'no todo es miel sobre hojuelas' y que, a pesar de que el productor de No se aceptan devoluciones pareciera no ser nada temperamental, la pareja también pasa por malos momentos detrás de lo que el público puede ver.

