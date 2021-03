A dos semanas de que Rix fue detenido por abuso sexual, su novia sale a dar la cara en redes

Ciudad de México.- El pasado 25 de febrero fue cuando el famoso youtuber Ricardo 'N', mejor conocido como Rix, fue detenido por presunto abuso sexual a Nath Campos, por lo que tras varios días, su novia por fin salió a dar la cara.

Anna Shpak apareció en redes sociales la tarde de este viernes para informar a sus seguidores que le ha tocado afrontar un proceso realmente difícil, por lo que no dudo en sus historias de Instagram explicar lo que está sucediendo en su ausencia.

Perdón por desaparecer. No estoy bien, ustedes no se imaginan lo que estamos pasando con la familia. No deseo esto a nadie y no tengo palabras para explicar", destacó.