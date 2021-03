Evanescence lanzará este mes su nuevo álbum 'The Bitter Truth'

Ciudad Obregón.- La inmortal banda Evanescence lanzará su nuevo álbum The Bitter Truth el próximo 26 de marzo. En rueda de prensa con TRIBUNA y otros medios mexicanos, Amy Lee, fundadora y voz principal de la banda, resolvió dudas concernientes a la nueva música que formará a este disco.

Estoy muy emocionada. Ha tomado mucho en producirse, hay experiencias aquí y música que ha estado trabajándose por décadas y se siente genial el que por fin seremos capaces de transmitírselo a nuestros fans".

Encantará a sus fans

La cantante aseguró que el nuevo álbum será apreciado por los admiradores que los han seguido desde siempre. "Sabemos que a nuestros fans les gustará, somos nosotros siendo nosotros, creo que ellos nos conocen. El álbum es ecléctico y diverso, y está conformado por partes nuestras".

Con respecto a las personas que pudieran no conocer su música, Lee aseveró que, si bien les gustaría atraerlas, no es su objetivo principal: "No hacemos música para eso, sabemos quienes somos y quienes son nuestros fans, y el objetivo es permanecer fieles con ellos, siempre”.

Canción favorita del álbum

Es una pregunta imposible" declaró Amy. "Suena cliché, pero todas ellas lo son. Depende de mi estado de ánimo, un día puede ser una y otro día otra".

Regreso a México

La intérprete de Bring me to Life aseguró que es una máxima prioridad el volver al país, especialmente después de que, en su última visita, se tuviera que cancelar su presentación debido a problemas técnicos.

Los amamos, en verdad, y no lo digo para promocionarnos, realmente queremos compensar ese estúpido show, nos importan mucho nuestros fans en México, fueron de las primeras personas que conocimos de otro lugar y nos llenaron de amor, nos hicieron sentir famosos en otro nivel. De verdad queremos volver con ustedes".

La vocalista agradeció a sus fanáticos en México y los consideró como parte de la banda desde sus inicios.