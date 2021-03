¡Increíble! Susana Zabaleta dice que Manzanero la visita: "Necesito ir con un tanatólogo"

Ciudad de México.- La actriz y cantante Susana Zabaleta, continúa viviendo el duelo que dejó la muerte del cantautor yucateco Armando Manzanero, quien falleció a consecuencia de Covid-19 en diciembre del 2020.

Incluso, Zabaleta contó que la muerte de su gran amigo la ha afectado tanto que ha considerado visitar a un tanatólogo que le ayude a superar esta pérdida.

En entrevista con la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, Susana contó que se quedó con ganas de decirle muchas cosas y además de seguir cantando juntos, pues cabe destacar que al igual que ella, fueron muchos los artistas que colaboraron con el intérprete de Nada Personal.

Me topé con la muerte y no supe qué hacer. Yo creo que necesito ir con u tanatólogo, yo creo que buscaré en algún momento porque cuando te quedas con las ganas de decir, yo me quedé con las ganas todavía de decirle muchas cosas al maestro”