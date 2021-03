Novia de Vicente Fernández Jr. se va sobre Anel Noreña por las críticas en su contra

Ciudad de México.- La joven novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González, aprovechó su encuentro con la prensa en su registro como candidata a diputada en Jalisco para responder a Anel Noreña, luego de recibir críticas en su contra de la madre de los dos hijos mayores de José José.

Después de que Anel no viera con buenos ojos la forma en que se viste la empresaria y comentar que si Fernández Jr. no la cuida se irá con otros hombres, es ahora la mejor conocida como la 'Kim Kardashian Mexicana' quien ha dado réplica a estas declaraciones.

Te puede interesar: De los escenarios a la política: Vicente Fernández Jr. va por diputación en Jalisco

Tuve la suerte de ver su serie y sentí hasta un poquito de compasión porque su vida creo que no fue fácil, pues mucho de lo que hacemos es por lo que hemos vivido, y no sé si sienta un poquito identificada con eso, no sé qué le afectó de mí", señaló Mariana.