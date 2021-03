¡Otra vez! Toñita vuelve a arremeter contra Cynthia Rodríguez, la acusa por ser vetada de TV Azteca

Ciudad de México.- Para Toñita, una de las exintegrantes de La Academia el pleito con Cynthia Rodríguez, conductora de Venga la Alegría continúa, pues en esta ocasión la acusa de que TV Azteca la vetara.

En entrevista para el programa De Primera Mano, la veracruzana volvió a hablar de la pareja del cantante Carlos Rivera asegurando que gracias al poder que tiene su carrera se vio estancada.

Me quitaron cosas por culpa de ella y si ella está bien posicionada y bien parada pues me van a vetar. Estoy en Querétaro haciendo rueda de prensa y me prohibieron en Azteca. Ahí ven el poder de las personas", comentó.