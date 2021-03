¡De terror! Actriz de 'El Señor de los Cielos' revela que tiene NEUROCOVID: "Sufrí psicosis y alucinaba"

Ciudad de México.- Luego de anunciar que había dado positivo a Covid-19, la actriz Isabella Castillo, quien participó en la aclamada narcoserie de Telemundo El Señor de los Cielos como 'Diana Ahumada', hizo una fuerte revelación sobre su estado de salud.

La joven actriz, quien acaba de participar en las grabaciones de la nueva serie Malverde: El Santo Patrón, reveló que médicos le detectaron 'Neurocovid' y que sufrió terribles síntomas que la hicieron sentir que "enloquecía".

A través de sus historias de Instagram, la cubana de 26 años reveló que continúa en cuarentena a 10 días de haber dado positiva a la prueba de coronavirus, sin embargo, aseguró que los peores síntomas quedaron atrás.

En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, Isabella se sinceró: "A mí me diagnosticaron Neurocovid... Antes de saber que tenía Covid, pensé que me estaba enloqueciendo y me asusté mucho".

La cubana contó que tuvo todos los síntomas comunes del virus (dolor de cabeza, pérdida del olfato, del gusto y tos), sin embargo, aseguró que "ninguno fue tan fuerte como la parte neurológica".

Mis peores fueron la psicosis, alucinaciones, mucha pérdida de memoria, confusión, llorar sin sentido, agresiva, sentir que me perseguían, pérdida de cabello y mucha presión en la cabeza", escribió.

La actriz declaró que al comentarle sus síntomas a su doctora, ella le dijo que muy pocos hablan del 'neurocovid', pero que presuntamente es "bastante frecuente" padecerlo, por lo que se tranquilizó.

La actriz de Telemundo pidió a sus seguidores informarse sobre esta sintomatología causada por el virus, ya que aseguró que en bastantes ocasiones estos son los únicos que presentan y no lo relacionan con el Covid-19.

La esposa del actor chileno Matías Novoa declaró que aún sigue dando positivo en la prueba pero se siente mucho mejor. Además, reveló qué tomó para recuperarse.

A diferencia del dióxido de cloro que algunos famosos han probado y que les han valido duras críticas, aseguró que solo ha consumido paracetamol y vitaminas.

"Yo digo que depende hacia donde estén más orientados los síntomas de cada quién. A mí me mandaron paracetamol y un medicamento para mis síntomas neurológicos... (tomé) muchas vitaminas, zinc y jengibre con limón y miel", escribió.

Finalmente, aseguró que sus padres ya se vacunaron y ella espera su turno para poder hacerlo. Además, pidió a sus fanáticos cuidarse del virus, usar cubrebocas y estar bien informados.

Fuente: Instagram @isabellacastillodv