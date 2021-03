¡Escándalo! Acusan a famoso actor de Televisa de violar a menor: "Ya no te tengo miedo"

Ciudad de México.- Una joven identificada como Vanesa Sumano acusó al actor de Televisa Eduardo Rivera, mejor conocido en el medio como Eduardo Shacklett, de violación cuando ella era una menor de edad.

Según contó en su denuncia a través de Twitter, ella tenía "entre 16 y 17 años" y él alrededor de 47 cuando presuntamente abusó sexualmente de ella. Actualmente, el histrión tiene 56 años.

La joven argumentó que el villano de telenovelas, conocido por sus participaciones en melodramas como María Mercedes, La Usurpadora, La Vecina, entre otras, presuntamente la manipulaba para "darle una beca en su escuela de actuación", ya que ella "soñaba con ser actriz".

"Me hacía creer que era una afortunada por tenerlo, me decía que me daría una beca en su escuela de actuación. DESEO QUE NADIE MÁS SALGA PERJUDICADA POR ESTE TIPO", escribió.

Todo comenzó cuando yo asistí a las grabaciones de la telenovela 'Amorcito corazón' por ahí del 2012. Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó", relató en unos tuits.

"Pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD), pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mí. Yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso", agregó.

La joven contó como el actor presuntamente la llevó a una habitación donde la "desvistió para abusar de ella". Sumano escribió que incluso comenzó a sangrar, pero por miedo no dijo nada ni se defendió.

Tuve muchísimo miedo, sangre muchísimo, pero no dije nada porque tenía miedo. Hoy ya no tengo miedo. Durante 2 años me manipuló como quiso", aseguró.

Luego de hacer la denuncia en Twitter, la joven puso su perfil en la plataforma como privado, sin embargo, al momento de contar su experiencia, miles de usuarios acudieron en su defensa.

El actor aún no ha respondido a estas acusaciones.

