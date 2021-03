Drama en 'Exatlón': Evelyn estallaría en contra de Casandra en TV Azteca

Ciudad de México.- Tal parece que cada vez es más grande el drama entre Evelyn Guijarro y Casandra Ascencio dentro del Exatlón, pues hace poco la llamada 'Sniper' hizo unos comentarios ante las cámaras de TV Azteca, los cuales que fue su manea de estallar en contra de 'MVP', señalando que era un mensajito para su compañera de 'Héroes'.

Desde hace semanas que Ascencio acusó a Guijarro de haber traicionado a los azules y de haber hecho alianzas con el equipo de 'Titanes' para asegurar su llegada a la final y hacer que empeorara su rendimiento en la tabla de porcentaje.

Ante esto, le cuestionaron sobre la enemistad que hay entre los rojos y Heliud Pulido, a lo que ella dijo que mejor se centraba en su equipo en su rendimiento y no le hacía caso a los chismes o pleitos entre los competidores rojos, destacando que busca como ayudar a mejorar a los suyos y ella misma.

Se habla mucho de este tema, de la división de Heliud con los 'Titanes', sinceramente no me he percatado, porque no le presto atención al equipo rojo, estoy enfocada en mi equipo, en mi desempeño y en que podemos mejorar", señaló Evelyn.