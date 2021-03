¿Familia Kardashian crece? Kendall Jenner confiesa que pronto será madre

Estados Unidos.- Kendall Jenner hace poco confirmó su noviazgo con la estrella de los Suns de Phoneix, Devin Booker, con quien al parecer tiene una relación muy sólida y va completamente en serio, pues en un capítulo de Keeping Up With The Kardashian confesó a Kim Kardashian y Khloé Kardashian que pronto será madre, o al menos ese es su deseo.

El reality show de la mediática familia está a nada de llegar a su final, y en la recta final, la hermana de Kylie Jenner decidió hacer una impactante revelación a sus hermanas, la cual ahora tiene a todos muy atentos de su vientre.

Kendall en el adelanto de su programa televisivo dijo que está "deseando tener hijos, y pronto", por lo que se sospecha que ahora estaría tratando de embarazarse y tener a su primogénito junto al basquetbolista.

Cabe mencionar hace un par de meses confesó que el ver a Kyle, Kim, Klhoé y Kourtney Kardashian con sus pequeños le entraba la "fiebre de la maternidad" y otras veces era tan agotador cuidar de los pequeños que corría de ellos.

Hay días en los que parece que lo tengo muy claro, que va a pasar pronto porque tengo la 'fiebre' de la maternidad. Otros días siento que es demasiado, que solo jugar con ellos es extenuante y les digo: '¡Busquen a su mamá!", dijo en su momento.

