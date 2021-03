Laura Flores, actriz de Televisa, confiesa su mayor arrepentimiento: "Me dolió en el alma"

Ciudad de México.- La famosa y exitosa conductora, Laura Flores, decidió abrir su corazón para confesar de qué se arrepiente luego de haber formado una enorme carrera artística durante más de 30 años de arduo trabajo.

La exconductora del programa Hoy brindó una entrevista exclusiva al periodista Michelle Rubalcava y contó que preferiría jamás haber realizado una sesión de fotos para la revista del conejito.

También lee: Adiós Televisa: Tras unirse a 'Hoy', famosa conductora los traiciona y regresa a TV Azteca

Laura, quien ya ha atravesado cuatro matrimonios, explicó que cuando decidió posar en 'traje de Eva' era una mujer muy joven, sin responsabilidades y además, tenía dudas sobre la posibilidad de convertirse en madre.

Sin embargo, ahora lamenta que esas instantáneas hayan salido a la luz pues le causaron mucho daño a su hija María, quien fue víctima de bullying por sus compañeritos de escuela.

Como me hubiera gustado no hacer estas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying. Le dije: ‘Mi amor, te ofrezco una disculpa porque, sin querer, te estoy faltando al respeto y estoy provocando que unos hijos de su tal por cual te estén haciendo bullying", contó.