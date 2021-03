¿Tiró la toalla? Tras 'ruptura', A-Rod aparece de polémica manera ¡y sin Jennifer Lopez!

Estados Unidos.- Hace tan solo unos días circuló la noticia de la ruptura entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, aunque en realidad presuntamente se trataba de especulaciones.

Incluso los propios protagonistas se manifestaron reconociendo que estaban trabajando algunas cosas que no marchaban de forma adecuado en su relación.

Por si fuera poco, ahora, el exjugador de béisbol estadounidense sorprende al aparecer en sus instastories en un solitario desayuno desde Miami.

Fue a través de la cuenta de Instagram @chismeenvivo donde fueron publicadas las capturas de pantalla mismas con las que siembran la duda de que A-Rod podría estar haciendo como si nada pasara.

Desayuno para uno en Miami. Si fuera él estaría en República Dominicana tratando de "arreglar" lo que dicen que están arreglando en su relación con JLo. O ¿será que ella no lo quiere cerca?", escribió el mencionado medio.

Hasta el momento no ha habido una respuesta pública por parte de ninguno de los famosos, sin embargo, un medio no identificado señaló que Rodríguez había sido acaparado por la prensa al salir de un gimnasio, quien aseguró no estar soltero por el momento.

