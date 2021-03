Tras romance con ejecutivo de Televisa, Anette Cuburu hizo esto para no ser despedida de TV Azteca

Ciudad de México.- Salió a la luz que la famosa conductora Anette Cuburu estuvo a punto de perder su trabajo en TV Azteca, luego de vivir un fuerte veto de todas las televisoras, incluida la del Ajusco y por supuesto Televisa.

Como se recordará, la presentadora llegó al altar en el año 2004 al lado de Alejandro Benítez, director general de Comercialización de Artistas en la televisora de San Ángel, y sostuvo un matrimonio de más de ocho años, tiempo en el que procreó a sus hijos Anette, Alejandro y Camila.

Sin embargo, en 2011 Anette aprovechó su cuenta oficial de Twitter para confirmar su separación del alto mando de Televisa. Ya pasado más tiempo, la conductora llegó a Venga la Alegría y durante una emisión se sinceró para revelar que su exesposo la había vetado de todas las televisoras.

Luego de este tormentoso episodio de su vida, Cuburu volvió a sufrir una noticia similar y es que se dice que hace unos meses estuvo a punto de ser despedida del programa matutino del Ajusco.

La revista TVNotas sacó a la luz que Anette estuvo en la 'cuerda floja' debido a que a los ejecutivos de la televisora no les agradó que haya subido de peso, además de que se dieron cuenta que no era muy bien aceptada por los televidentes.

Ha sido de las peores calificadas por el público... a mediados del año pasado el productor Dio Lluberes y Sandra Smester, vicepresidenta ejecutiva, hablaron con Anette para externarle su preocupación pues se notaba que no estaba disfrutando su trabajo, que no quería participar en las dinámicas, pero sobre todo, le dijeron que se estaba descuidando, que estaba subiendo de peso, y que así no la habían contratado", aseguró una persona del staff.