Enojo e indignación: Así reacciona Internet ante los nominados a los Premios Oscar 2021

Ciudad de México.- Este lunes 15 de marzo la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas informó quiénes son sus nominados para sus premios Oscar 2021, uno de los galardones más prestigiosos del séptimo arte; no obstante, la elección para los Academy Awars no le gustó a los usuarios Internet, quienes de inmediato hicieron tendencia su indignación.

Debido a la pandemia causada por el Covid-19, este año fue difícil para la industria cinematográfica, no obstante, sí hubieron estrenos que conmovieron al mundo en el encierro por cuarentena, los cuales ahora están considerados para recibir un premio, aunque otros no y eso molestó a muchos usuarios.

Este año, muchos de los estrenos no llegaron a los ojos de los fanáticos del cine, debido a la emergencia sanitaria que causó el coronavirus, por lo que muchos usuarios de Internet mencionaron que no conocían gran parte de las películas que habían sido nominadas por La Academia:

de los nominados al oscar me he visto nada mas dos peliculas jajajan't — SARA PuD83CuDDE8uD83CuDDF4.SUNFLOWER (@bitxh_darling) March 15, 2021

Otros tantos mostraron descontento y enojo cuando vieron la lista completa:

Sin embargo, la más grande indignación surgió (y hasta se volvió tendencia en Twitter) porque el filme mexicano Ya No Estoy Aquí que había sido considerado para los premios no entro como 'Mejor Película Extranjera'. Por supuesto, las reacciones negativas hacia la Academia no faltaron:

Ya no estoy aquí no está nominada a ningún premio. Salganse de Twitter. #OscarNoms pic.twitter.com/KaiQY589df — Mike Serizawa (@mikepereau1) March 15, 2021

mi reacción al enterarme de que Ya No Estoy Aquí no fue nominada como mejor película extranjera pic.twitter.com/huxQdzZ8Gh — Bryan (@JuanBryanPrezC1) March 15, 2021

Otros usuarios hicieron memes al respecto, los cuales aludían al nombre de la cinta de Fernando Frías, la cual tuvo una nominación en los Premios Goya a la Mejor Película Iberoamericana; no obstante, ahí también perdió.

Aquí estoy || Ya no estoy aquí pic.twitter.com/1zS2ERvFxF — Laura Pico uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDFF3???? (@hebertosinlao) March 15, 2021

Yo viendo que no nominaron a Ya no estoy aquí como mejor película extranjera/ Yo viendo que nominaron a Minari como mejor película pic.twitter.com/jOSaNKnFFW — aura (@NoesLaura) March 15, 2021

No obstante, una buena noticia que dejó esta presentación de nominados es que, por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada en la categoría de 'Mejor dirección', como Chloé Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Promising Young Woman) quienes compiten contra Thomas Vinterberg (Another Round), David Fincher (Mank) y Lee Isaac Chung (Minari).

La entrega de los galardones será el 25 de abril, por lo que si eres fanático del cine aún tienes oportunidad de ver las nominadas a los Oscar, incluyendo el filme mexicano que se quedó a medio camino.

