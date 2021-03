Isabel Madow rompe el silencio y confiesa cuál fue el trato de 'Brozo' en su noticiero

Ciudad de México.- La actriz Isabel Madow, mediante redes sociales salió en defensa del comediante Víctor Trujillo, mejor conocido como 'Brozo', quien ha sido tachado de acosador por parte de internautas, tras su actuar con las mujeres en el noticiero.

Fue el periodista José Armando Rocha quien en un clip exhibe cómo la modelo era una de sus secretarias en el programa El Mañanero, donde ella supuestamente era utilizada como atractivo visual.

Podría interesarte: Tras subir más de 30 kilos y padecer extraña enfermedad, Isabel Madow reaparece con envidiable figura

En su mensaje Madow afirmó que ella siempre recibió un buen trato por parte de la productora, así como del payaso, por lo que le tiene mucho cariño a ambos al tener gratos recuerdos de su estancia en el noticiario.

Carolina, que en paz descanse y que era la esposa de Víctor Trujillo (...), justo cuando yo salía me decía qué hacer. Me dijo ‘Llévate un traje de baño’ y yo como ‘¿Por qué?’. (...) Total, en el foro me hicieron que me quitara el vestido, y de repente me empezaron a filmar el cuerpo", relató.